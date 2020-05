Sconti PS4: ultime ore per approfittare delle offerte di inizio maggio sui giochi

Fino al 6 maggio proseguono le Offerte del Weekend sul PlayStation Store, con alcuni giochi PlayStation 4 in promozione ancora per pochissime ore, di seguito l'elenco degli sconti ancora attivi.

Tra i giochi in vendita a prezzo scontato troviamo Star Wars Jedi Fallen Order a 39.99 euro, Dreams a 29.99 euro, MLB The Show 20 a 42.49 euro e MLB The Show 20 MVP Edition a 59.49 euro, mentre la Digital Deluxe Edition del gioco di baseball con licenza ufficiale della Major League costa 84,99 euro. Sconti anche sui pacchetti di valuta virtuale per MLB The Show 20 con prezzi a partire da 1.01 euro e fino a 84,99 euro.

Per quanto l'offerta legata ad MLB The Show 20 appaia ben poco allettante per la maggior parte del pubblico italiano, le promozioni legate a Star Wars e Dreams sono invece da prendere in seria considerazione se siete interessati all'acquisto di questi titoli. Nel caso di Star Wars Jedi Fallen Order il prezzo si riferisce all'edizione standard privo di DLC e contenuti bonus.

Fino al 13 maggio sono in corso le offerte giochi PS4 a meno di 20 euro, fateci sapere se avete trovato qualcosa che rientri nei vostri gusti durante questa ondata di saldi del PlayStation Store.