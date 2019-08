Sconti PS4 Unieuro: ultimi giorni per le offerte del volantino fuoritutto

Continuano le offerte del volantino fuoritutto Unieuro, c'è tempo fino al 29 agosto 2019 per approfittare delle offerte online e in negozio con sconti PS4 e promozioni dedicate alla console targata Sony.

Nello specifico sono tre le offerte PS4 attualmente attive da Unieuro, che vi permetteranno di acquistare PlayStation 4 e PS4 PRO a prezzo scontato. Iniziamo segnalando il pacchetto PS4 Slim 1 Terabyte con due DualShock 4 a 299.99 euro (anzichè 359.99 euro), si continua con PlayStation 4 PRO 1 Terabyte con due DualShock 4 a 389.99 euro (invece di 439.99 euro) e infine segnaliamo il pacchetto PS4 Slim con ben tre giochi.

Il bundle PS4 Slim 1 Terabyte con The Last of Us Remastered, Uncharted 4 Fine di un Ladro e Horizon Zero Dawn costa ora 299.99 euro invece di 359.99 euro, con uno sconto pari al 16%. Offerte piuttosto interessanti per chiunque sia interessato ad acquistare PlayStation 4 o PlayStation 4 PRO risparmiando sul prezzo di listino della console di casa Sony.

Nota Bene: questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, poichè che si limita a riportare delle informazioni che riteniamo interessanti per i lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati su Everyeye.it sono indicati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".