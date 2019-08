Sconti PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel volantino Euronics di settembre

Prendono il via oggi le nuove offerte del volantino Euronics settembre 2019, con interessanti sconti su console (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch), videogiochi, accessori e servizi, tra cui l'abbonamento annuale a PlayStation Plus.

Iniziamo citando il bundle PS4 Slim 500 GB con Crash Team Racing a 269 euro, il pacchetto Xbox One S 1TB con Forza Horizon 4, Halo Wars 2 e secondo controller costa 299 euro mentre Nintendo Switch con 35 euro di credito eShop e tre mesi di abbonamento a Switch Online costa 319 euro. In offerta anche la confezione speciale PS4 PRO 1 TB Fortnite Edition con Marvel's Spider-Man o God of War a 379.99 euro.

Per quanto riguarda i giochi, segnaliamo il recente Days Gone a 49.99 euro, Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch a 49.99 euro, Marvel's Spider-Man per PlayStation 4 a 39.99 euro e infine gli accessori, con DualShock 4 (vari colori) a 49.99 euro le Cuffie Gold Wireless a 69.99 euro e l'abbonamento annuale PlayStation Plus 12 Mesi a 44,99 euro.

