Sconti PS4 e Xbox One: PlayStation Plus e Xbox Game Pass Ultimate in offerta su Amazon

Amazon propone per il Prime Day 2019 due interessanti offerte sugli abbonamenti PlayStation Plus e Xbox Game Pass Ultimate, in promozione a prezzo speciale fino alle 23:59 di oggi, martedì 16 luglio.

L'abbonamento 15 mesi PlayStation Plus viene proposto con il 30% di sconto mentre l'abbonamento tre mesi Xbox Game Pass Ultimate (include Xbox Game Pass per Xbox One/PC e Xbox LIVE Gold) costa 38.99 euro, in entrambi i casi si tratta di codici digitali che verranno spediti immediatamente al vostro indirizzo email, non dovrete così attendere l'arrivo della card da grattare a casa.

Non siete ancora abbonati ad Amazon Prime? In questo caso potete usufruire di 30 giorni di Amazon Prime gratis, trascorso il periodo di prova potrete decidere in totale autonomia se continuare a pagare per dodici mesi oppure annullare l'iscrizione senza costi aggiuntivi di alcun tipo. L'abbonamento Prime è obbligatorio per poter usufruire delle due offerte riportate, esclusive per gli iscritti.