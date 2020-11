Sconti PS5: Demon's Souls in offerta a sorpresa per il Cyber Monday!

Alcuni rivenditori hanno scontato Marvel's Spider-Man Miles Morales per il Black Friday, per il Cyber Monday invece troviamo in offerta Demon's Souls, altro gioco di lancio di PlayStation 5, ora in vendita a prezzo ridotto.

Come già detto per Marvel's Spider-Man Miles Morales, non aspettatevi uno sconto incredibile, si parla di pochi euro di risparmio, un piccolo inizio per quanto riguarda gli sconti sui giochi PS5, nei prossimi mesi la situazione legata alle offerte e promozioni dei rivenditori certamente migliorerà e sarà possibile spuntare sconti ancora più vantaggiosi.

Demon's Souls è in offerta da Mediaworld a 74.99 euro mentre più basso è il prezzo su Amazon.it, con Demon's Souls in sconto a 74.35 euro, in entrambi i casi le offerte sono valide solo per oggi (giorno del Cyber Monday), fino alle 23:59, quando le offerte della settimana del Black Friday giungeranno ufficialmente a termine.

Su Everyeye.it trovate i dieci motivi per rigiocare con Demon's Souls su PS5, anche se avete sviscerato l'avventura originale questa riedizione offre molti spunti interessanti per riprendere in mano il gioco. Non ci credete? In questo caso vi rimandiamo alla recensione di Demon's Souls per PlayStation 5.