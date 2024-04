Sconti PS5: grandi capolavori a meno di 10 euro da comprare subito

Continuano i saldi di primavera su PlayStation Store, se volete risparmiare sull'acquisto di nuovi giochi PS5 e PS4 questa è l'occasione giusta, sopratutto seguendo i nostri consigli: per l'occasione vi segnaliamo una selezione di titoli in vendita a meno di 10 euro. Solo capolavori, garantito!

Qualche esempio? Iniziamo con Batman Arkham Collection a 7.79 euro, pacchetto che include Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City e Batman Arkham Knight di Rocksteady. Bloodborne è in offerta a 9.99 euro e vi segnaliamo anche Shadow of the Tomb Raider a 9.99 euro, Overcooked! 2 a 6.24 euro, Alan Wake Remastered a 9.89 euro, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 a 9.99 euro e Mortal Kombat X a 4,99 euro.

Super prezzo per Burnout Paradise Remastered in vendita a 1.99 euro e ancora Steep a 5.99 euro e Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 Anni a 5,99 euro. Little Nightmares 2 costa 9.89 euro, Borderlands The Handsome Collection (include Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel) è in sconto a 9.99 euro e non possiamo dimenticare Mafia II Definitive Edition a 9,89 euro.

In chiusura, Control di Remedy a 9.99 euro, Fallout 4 GOTY Edition a 9.99 euro, Battlefield V Edizione Definitiva a 7.49 euro e X-COM 2 a 2,49 euro.

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS4 è uno dei più venduti di oggi.