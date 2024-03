Sconti PS5: migliaia di giochi low cost per risparmiare con le nuove offerte di marzo

Sony rinnova le offerte su PlayStation Store e arrivano ora gli sconti della serie Selezioni Essenziali, con migliaia di giochi per PS5 e PS4 in vendita a prezzo ridotto solamente per un periodo limitato, fino al 27 marzo.

Qualche esempio? Final Fantasy 16 Digital Deluxe Edition costa 59.99 euro, Dead Island 2 è in sconto a 38.49 euro, Payday 3 costa 25.99 euro, Stray 19.79 euro, Mortal Kombat 11 a 9.99 euro e Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition è in offerta a 29,99 euro.

E ancora, Assassin's Creed Valhalla costa 17.49 euro, Call of Duty Modern Warfare 23.09 euro, Riders Republic è in sconto a 9.99 euro, Dead by Daylight costa 14.99 euro, Batman Arkham Knight PlayStation Hits Edition è in vendita a 3.99 euro mentre Assassin's Creed Odyssey costa 13,99 euro.

Su PlayStation Store trovate tutti i giochi in offerta, la lista è lunghissima e include (tra gli altri) anche Days Gone, Assassin's Creed Origins, One Piece Odyssey, The Settlers New Allies, Subnautica, Unravel Two, Just Dance 2024 Edition, DOOM Eternal, Rayman Legends, Kena Bridge of Spirits, Assassin's Creed Syndicate, Tom Clancy's The Division 2, RIDE 4, Cocoon e tanti altri giochi per PS4 e PS5.

Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.