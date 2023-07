Sconti PS5, Nintendo Switch e giochi in offerta nel nuovo volantino Unieuro

Unieuro lancia il nuovo volantino di luglio 2023 con tante offerte su console PlayStation 5 e Nintendo Switch, videogiochi per tutte le principali piattaforme e una selezione di accessori come controller e cuffie, oltre alle custodie per Switch.

Iniziamo segnalando Wii Sports a 39.99 euro e il bundle Nintendo Switch OLED con Everybody 1-2-Switch a 349.99 euro mentre Nintendo Switch Modello 2019 costa 299,99 euro. PlayStation 5 in bundle con Call of Duty Modern Warfare II è in offerta a 549,99 euro e vi segnaliamo anche quattro giochi per Nintendo Switch a 49.99 euro l'uno: Animal Crossing New Horizons, Leggende Pokemon Arceus, Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto.

Sul fronte giochi per PlayStation e Xbox citiamo Red Dead Redemption II a 24.99 euro, Crash Team Rumble Deluxe Edition a 34.99 euro, Dead Island 2 Day One Edition a 54.99 euro, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion a 51.99 euro, Dragon Ball Z Kakarot a 25.99 euro e The Lord of the Rings Gollum a 39,99 euro.

Sconti anche per quanto riguarda gli accessori con mouse, controller, cuffie e custodie per Nintendo Switch a prezzo offerta fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Tutte le promozioni indicate sono valide online e nei negozi Unieuro fino al 9 luglio, salvo dove indicato diversamente.