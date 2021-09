Sconti PS5: le nuove offerte su videogiochi e accessori da Mediaworld

Lo sappiamo, acquistare una PlayStation 5 non è facile ma se siete tra i fortunati possessori della console Sony potreste trovare interessanti le nuove offerte di Mediaworld su giochi e accessori per la piattaforma next-gen della casa giapponese.

La celebre catena offre infatti una serie di sconti su una selezione di giochi e accessori per PlayStation 5, ad esempio segnaliamo il controller DualSense (nella sola colorazione bianca) al prezzo di 59.99 euro invece di 69.99 euro, le cuffie wireless Pulse 3D a 87.99 euro (invece di 99.99 euro), il Telecomando Remote a 27.99 euro e la Telecamera HD a 57,99 euro.

Sconti anche sui giochi Per PlayStation 5 con Sackboy Una Grande Avventura proposto a 59.99 euro, The Nioh Collection in vendita a 60.99 euro (invece di 80.99 euro), Demon's Souls Remake a 63.99 euro e infine Marvel's Spider-Man Miles Morales a 47,99 euro.

E' online anche il nuovo volantino Mediaworld di settembre con tante offerte su prodotti per l'intrattenimento e non solo, con focus sul ritorno a scuola grazie alla promozione Back to School che permette di acquistare PC, smartphone, tablet e altri strumenti didattici a prezzi scontati. Qualche esempio? Macbook Air 13 pollici a 999 euro, Samsung Galaxy Book 15.6 pollici a 549 euro e iPad Air 10.9 pollici 64 GB a 599 euro.