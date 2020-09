Sconti PS5 e Xbox Series X: come risparmiare fino a 250 euro da GameStopZing

Con i preordini di PS5 e Xbox Series X/Series S ormai ufficialmente aperti, non potevano mancare le nuove promozioni di GameStopZing per acquistare le console next-gen di Sony e Microsoft a prezzo scontato, con un risparmio fino a 250 euro portando indietro il proprio usato.

Preordini PS5 e Xbox Series X/Series S

Nel momento in cui scriviamo, i preordini sono aperti ma le console sono sold-out, tuttavia GameStopZing dovrebbe ricevere nuove scorte a breve, tenete sotto controllo i link qui sotto o recatevi nel punto vendita a voi più vicino per sapere quando saranno disponibili altre console da prenotare.

Sconti PS5 e Xbox Series X

La nuova promozione GameStopZing vi permette di risparmiare sul preordine di PlayStation 5, PS5 Digital, Xbox Series X e Series S, le valutazioni delle console usate verranno applicate seguendo questo schema:

Sconto 250€ portando PS4 Pro, Nintendo Switch o Xbox One X con due giochi validi oppure console, un gioco valido e un controller

Sconto 200€ portando PS4 Pro

Sconto 200€ portando PS4 con due giochi validi oppure console con un gioco valido e controller

Sconto 150€ portando PS4

Sconto 130€ portando Xbox One S con due giochi validi oppure console e controller con un gioco

Sconto 70€ portando Xbox One S

Se non hai giochi validi per le promozioni non preoccuparti perchè al momento di riportare la console i tuoi giochi PS4/Xbox One/Nintendo Switch verranno valutati il 50% in più. Le console devono essere integre, funzionanti, non manomesse, complete di tutti gli accessori compresi al momento dell'acquisto. La confezione originale non è necessaria.



La promozione è valida per un periodo limitato, per maggiori informazioni potete rivolgervi al punto vendita GameStop a voi più vicino, lo staff è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.