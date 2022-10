Sconti Red Weekend: migliorate il PC con le offerte a tempo limitato di MediaWorld

Vi è venuta voglia di migliorare la vostra configurazione da gaming? Siete fortunati, poiché MediaWorld ha rilanciato la promozione Red Weekend con un bel po' di offerte su componentistica e periferiche per i PC da gioco. Diamo un'occhiata assieme.

La maggior parte delle offerte del nuovo Red Weekend di MediaWorld hanno a che fare con i dispositivi d'archiviazione. Se state cercando tanto spazio aggiuntivo ad un prezzo contenuto, potete acquistare l'HDD Western Digital 1TB WDBMMA0010HNC a 59,99 euro (anziché 101,99 euro); se invece avete bisogno di velocità e silenziosità, allora potete trovare un'ampia varietà di SSD interni in sconto, appartenenti a marchi come Lexar, Kingston, HP e Western Digital, con proposte per ogni esigenza e tutte le tasche.

Potete consultare la selezione dei prodotti PC Gaming in offerta dirigendovi a questo indirizzo. Al suo interno trovate anche diversi monitor PEAQ in offerta a prezzi che variano da 159 a 219 euro, e il notebook da gaming ASUS G513RW-HQ098W 15,6" a 1999 euro (invece di 2599 euro): sotto la scocca monta una CPU AMD Ryzen 9, 16BG di RAM, un SSD da 1000 GB e una NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti.