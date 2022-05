Sconti al via con la Settimana di Goku: tante offerte per i giochi di Dragon Ball

A breve distanza dall'annuncio del DLC di Dyspo per Dragon Ball Xenoverse 2, il team di Bandai Namco annuncia l'avvio della Settimana di Goku, con tanti nuovi sconti sui videogiochi di Dragon Ball.

Le offerte sono attive da quest'oggi, lunedì 16 maggio, per tutti i giochi in versione PC acquistati dal Bandai Namco Store. Con riduzioni di prezzo sino all'85%, di seguito vi riportiamo i dettagli dell'iniziativa:

Dragon Ball Z Kakarot Ultimate Edition : proposto con uno sconto del 60%, a 35,99 euro;

: proposto con uno sconto del 60%, a 35,99 euro; Dragon Ball Z Kakarot Deluxe Edition : proposto con uno sconto del 70%, a 23,99 euro;

: proposto con uno sconto del 70%, a 23,99 euro; Dragon Ball Z Kakarot Standard Edition : proposto con uno sconto del 70%, a 17,99 euro;

: proposto con uno sconto del 70%, a 17,99 euro; Dragon Ball Z Kakarot - Trunks the Warrior of Hope DLC : proposto con uno sconto del 50%, a 9,99 euro;

: proposto con uno sconto del 50%, a 9,99 euro; Dragon Ball Z Kakarot - A New Power Awakens DLC : proposto con uno sconto del 50%, a 4,99 euro;

: proposto con uno sconto del 50%, a 4,99 euro; Dragon Ball Z Kakarot - Season Pass DLC : proposto con uno sconto del 50%, a 12,49 euro;

: proposto con uno sconto del 50%, a 12,49 euro; Super Dragon Ball Heores World Mission : proposto con uno sconto dell'85%, a 7,49 euro;

: proposto con uno sconto dell'85%, a 7,49 euro; Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition : proposto con uno sconto dell'82%, a 19,99 euro;

: proposto con uno sconto dell'82%, a 19,99 euro; Dragon Ball FighterZ FighterZ Edition : proposto con uno sconto dell'85%, a 13,99 euro;

: proposto con uno sconto dell'85%, a 13,99 euro; Dragon Ball FighterZ Standard Edition : proposto con uno sconto dell'85%, a 8,99 euro;

: proposto con uno sconto dell'85%, a 8,99 euro; Dragon Ball FighterZ - Season Pass DLC : proposto con uno sconto del 70%, a 10,49 euro;

: proposto con uno sconto del 70%, a 10,49 euro; Dragon Ball FighterZ - Season Pass 2 DLC : proposto con uno sconto del 60%, a 9,99 euro;

: proposto con uno sconto del 60%, a 9,99 euro; Dragon Ball FighterZ - Season Pass 3 DLC : proposto con uno sconto del 50%, a 9,99 euro;

: proposto con uno sconto del 50%, a 9,99 euro; Dragon Ball Xenoverse - Season Pass DLC : proposto con uno sconto del 74%, a 6,49 euro;

: proposto con uno sconto del 74%, a 6,49 euro; Dragon Ball Xenoverse 2 - Extra Pass DLC : proposto con uno sconto del 50%, a 8,49 euro;

: proposto con uno sconto del 50%, a 8,49 euro; Dragon Ball Xenoverse 2 - Season Pass DLC : proposto con uno sconto del 50%, a 12,49 euro;

: proposto con uno sconto del 50%, a 12,49 euro; Dragon Ball Xenoverse 2 - Ultra Pack Set DLC : proposto con uno sconto del 50%, a 7,49 euro;

: proposto con uno sconto del 50%, a 7,49 euro; Dragon Ball Xenoverse 2 - Legendary Pack 2 DLC : proposto con uno sconto del 50%, a 4,99 euro;

: proposto con uno sconto del 50%, a 4,99 euro; Dragon Ball Xenoverse 2- Legendary Pack DLC: proposto con uno sconto del 50%, a 8,49 euro;

Le promozioni previste per la Settimana di Goku si concluderanno il prossimo. In questo periodo, i giocatori potranno inoltre sfruttare 1.000 punti EP!C per ottenere unsui propri acquisti su Bandai Namco Store.