Sconti Square Enix e Golden Week: da Final Fantasy a Kingdom Hearts, tante ricche offerte

È un fine settimana interessante per i giocatori in cerca di occasioni per risparmiare: oltre a ottimi saldi per i giochi PC su Steam, sono infatti disponibili anche gli sconti Square Enix per la Golden Week.

Sullo store europeo di Square Enix, sono al momento attive moltissime offerte dedicate alle IP più celebri del colosso videoludico giapponese. Da Kingdom Hearts a Final Fantasy, passando per Dragon Quest o NieR, i titoli proposti a prezzo ridotto sono piuttosto numerosi. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti delle quali approfittare, sia su PC sia su console:

Kingdom Hearts III - Deluxe Edition (PS4 e Xbox One): scontato del 72%, è proposto a 24,99 euro;

(PS4 e Xbox One): scontato del 72%, è proposto a 24,99 euro; Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4 e Nintendo Switch): scontato del 60%, è proposto a 19,99 euro;

(PS4 e Nintendo Switch): scontato del 60%, è proposto a 19,99 euro; Life is Strange: True Colors (PS4, PC, Nintendo Switch, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S): scontato del 50%, è proposto a 29,99 euro;

(PS4, PC, Nintendo Switch, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S): scontato del 50%, è proposto a 29,99 euro; Lost Sphear (PS4, Nintendo Switch): scontato del 60%, è proposto a 19,99 euro;

(PS4, Nintendo Switch): scontato del 60%, è proposto a 19,99 euro; Marvel's Guardians of the Galaxy (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC): scontato del 50%, è proposto a 34,99 euro;

(PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC): scontato del 50%, è proposto a 34,99 euro; NEO: The World Ends With You (PS4, Nintendo Switch): scontato del 58%, è proposto a 24,99 euro;

(PS4, Nintendo Switch): scontato del 58%, è proposto a 24,99 euro; NieR Replicant (PS4, Xbox One, PC): scontato del 58%, è proposto a 24,99 euro;

(PS4, Xbox One, PC): scontato del 58%, è proposto a 24,99 euro; Outriders (PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S): scontato del 71%, è proposto a 19,99 euro;

(PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S): scontato del 71%, è proposto a 19,99 euro; Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta - Versione Definitiva (PS4): scontato del 50%, è proposto a 19,99 euro;

(PS4): scontato del 50%, è proposto a 19,99 euro; Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5): scontato del 38%, è proposto a 49,99 euro;

(PS5): scontato del 38%, è proposto a 49,99 euro; Final Fantasy VII Remake (PS4): scontato del 43%, è proposto a 39,99 euro;

(PS4): scontato del 43%, è proposto a 39,99 euro; Hitman III (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC): scontato del 57%, è proposto a 29,99 euro;

Gli sconti Square Enix termineranno ufficialmente il prossimo venerdì 6 maggio, ma segnaliamo che alcune versioni dei giochi in promozione stanno già entrando in lista d'attesa. Ai giocatori interessati, consigliamo dunque di affrettarsi.