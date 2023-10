Sconti Steam: fino al 90% di sconto sui giochi WB, anche Hogwarts Legacy in offerta

Su Steam tengono banco in queste ore i saldi dell'editore dedicati a Warner Bros Interactive Entertainment, la divisone videoludica del celebre colosso dell'intrattenimento. Quasi tutti i giochi del catalogo WB Games sono ora in sconto su PC, solo per un periodo limitato.

Tutte le versioni di Hogwarts Legacy sono scontate del 30% e dunque l'edizione Standard costa 41.99 euro mentre la Deluxe Edition è in vendita a 48,99 euro. Nel caso di Mortal Kombat 11 lo sconto arriva fino al 90% sul prezzo di listino e il gioco è in sconto a 4.99 euro, Mortal Kombat 11 Ultimate Edition costa 8.99 euro e vi segnaliamo anche lo sconto su Injustice 2 (4.99 euro) e Injustice 2 Legendary Edition a 5,99 euro.

Gotham Knights è in offerta a 14.99 euro, Batman Arkham Collection costa 8.99 euro, Batman Arkham Knight è in offerta a soli 3.99 euro mentre con un euro in più potete acquistare Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition.

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra Edizione Definitiva costa 7.49 euro, con 4.99 euro potete acquistare La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor Game of the Year Edition, stesso prezzo per LEGO Lo Hobbit e LEGO Il Signore degli Anelli.

Infine, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è in sconto a 16.49 euro, trovate l'elenco completo dei giochi WB Games in offerta direttamente su Steam.