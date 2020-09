Sconti Steam: Control, Death Stranding e tanti altri giochi tra i Saldi di 505 Games

Sulle pagine di Steam inizia ufficialmente la nuova tornata dei Saldi dell'Editore con protagonisti indiscussi Control, Death Stranding e tanti altri giochi PC editi da 505 Games.

La prossima iniziativa promozionale del negozio di Valve coinvolge quindi il publisher italiano e coloro che desiderano rimpolpare la propria ludoteca con i giochi targati 505. A partire dalle ore 19:00 di oggi, giovedì 3 settembre, e fino alla medesima ora di martedì 8 settembre sarà possibile risparmiare fino all'85% sul prezzo di listino abituale di tanti giochi, bundle, bonus pack e contenuti aggiuntivi.

Tra i titoli che rintreranno nella promozione, ci saranno perciò il kolossal post-apocalittico di Hideo Kojima e il visionario action metroidvania di Remedy, con lo sconto del 20% sia per Death Stranding che per Control Ultimate Edition. Di seguito trovate gli altri titoli 505 Games in offerta su Steam:

Indivisible (-50%)

Bloodstained: Ritual of the Night (-50%)

Assetto Corsa Competizione (-50%)

Portal Knights (-60%)

Abzu (-50%)

Total Tank Simulator (-33%)

Re:Legend (-40%)

Drift21 (-33%)

Horace (-40%)

Brothers – A Tale of Two Sons (-50%)

Per la lista completa dei giochi, dei DLC e dei bundle in offerta, in calce alla notizia trovate il link alla pagina sui Saldi Steam di 505 Games.