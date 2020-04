Sconti Steam: Dark Souls tra le nuove offerte del weekend

Non solo gli sconti sui giochi Devolver Digital, da oggi e fino al 20 aprile su Steam trovano spazio anche le offerte del weekend interamente dedicate alla serie Dark Souls di FromSoftware.

Tra i giochi in sconto troviamo ad esempio Dark Souls 3 a 10.19 euro, Dark Souls III Deluxe Edition (include le espansioni The Ringed City e Ashes of Ariandel) a 14.44 euro, il Season Pass di Dark Souls III a 12.49 euro, Dark Souls 2 Scholar of the First Sin a 9.99 euro, il Season Pass di Dark Souls 2 a 12.49 euro e vari DLC di DS2 a 4.99 euro, solamente per citarne alcuni.

Le offerte del weekend di Steam sono incentrate su Dark Souls e non coinvolgono altri prodotti From come Sekiro Shadows Die Twice, si tratta di una buona occasione per (ri)scoprire la serie di Miyazaki o aggiungere alla propria collezione uno degli episodi che ancora vin mancano. Particolarmente interessanti le promozioni sulla Deluxe Edition che includono il gioco completo e tutti i DLC, meno conveniente invece l'acquisto dei giochi in versione liscia o dei Season Pass.