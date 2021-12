Giochi PC a meno di 10 euro con gli sconti di Natale di Steam

Steam allieta le festività dei suoi innumerevoli utenti dando il via ai Saldi Invernali: è adesso possibile acquistare una nutrita schiera di giochi spendendo poco grazie ai prezzi davvero bassi. Tra giochi a meno di 10 euro, ed altri ancora anche sotto i 5 euro, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Se ancora non lo avete giocato, potrete ad esempio far vostro The Witcher 3 Wild Hunt a 5,99 euro, oppure The Elder Scrolls Online alla stessa cifra. Se amate strategici e gestionali, potreste invece tenere d'occhio Civilization VI a 8,99 euro, ma anche Hearts of Iron IV a 9,99 euro o Cities Skyline a 6,99 euro. Forte sconto del 90% in particolare per XCOM 2, proposto a 4,99 euro. Se invece apprezzate la scena indipendente ed i Metroidvania, troverete un classico come Hollow Knight a 7,49 euro, ma anche Ori and the Will of the Wisps a 9,89 euro.

E ancora, a meno di 10 euro potrete mettere le mani sopra titoli di punta quali Resident Evil 7 Biohazard o Mortal Kombat 11, mentre un titolo di culto come Undertale viene proposto a soli 2,99 euro. La lista di sconti è decisamente lunga, pertanto è una buona idea consultare direttamente tutte le offerte di Steam a meno di 10 euro, così da scoprire tantissime altre sorprese in serbo per tutti i giocatori.