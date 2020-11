Sconti Steam: partono oggi i saldi del Black Friday

Il 25 novembre alle 19:00 (ora italiana) prendono ufficialmente il via i saldi autunnali di Steam, che andranno avanti fino al primo dicembre compreso. Cinque giorni di grandi offerte sui migliori giochi per PC, in attesa degli sconti di Natale a metà dicembre.

Nel momento in cui scriviamo i saldi di Steam non sono ancora attivi ed è difficile dire cosa possiamo aspettarci, sicuramente il marketplace di Valve proporrà tagli di prezzo a vari livelli fino al 60 o 70% come accaduto negli anni scorsi, non mancheranno poi giochi a meno di cinque euro e ovviamentei filtri per ricercare le offerte in base al prezzo e al genere di appartenenza.

Insieme ai saldi di Steam dovrebbero partire anche gli Steam Awards 2020, le votazioni per eleggere i migliori videogiochi dell'anno che sta per terminare. Nel 2019 Sekiro Shadows Die Twice si è aggiudicato il premio di Game of the Year, a chi toccherà l'onore nel 2020? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

Lo sapevate? Il numero di chi usa un controller su Steam è più che raddoppiato negli ultimi 24 mesi, con il DualShock 4 che si è dimostrato uno dei joypad più utilizzati, da qui la necessità di garantire anche il supporto al DualSense di PlayStation 5 su Steam.