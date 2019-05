Sconti Steam: la serie di Assassin's Creed in offerta per il weekend

I curatori del negozio di Steam lanciano il nuovo Fine Settimana dell'Editore: la promozione del weekend avrà per protagonista Ubisoft con una delle sue serie più famose e celebrate, ossia quella di Assassin's Creed.

Da qui a lunedì 27 maggio, il colosso videoludico transalpino ci permetterà di acquistare tutti i titoli della saga action free roaming di Assassin's presenti nel catalogo digitale di Steam con un forte sconto sul prezzo originario che oscilla dal 50 al 75% in base al titolo scelto.

Da oggi 24 maggio e per tutto il weekend sarà così possibile rimpolpare la propria ludoteca su PC con titoli del calibro di Assassin's Creed Odyssey e Origins, ma anche con Unity, Syndicate, Rogue e con le singole esperienze dell'apprezzata avventura episodica venata di elementi platform di Assassin's Creed Chronicles.



Vi lasciamo al link da cui potrete consultare tutte le promozioni più interessanti che coinvolgeranno la serie di Ubisoft su Steam fino alla sera di lunedì 27 maggio. A chi ci segue ricordiamo infine che Assassin's Creed Odyssey ha da poco ottenuto un importante update che pone le basi per l'arrivo del secondo capitolo delle espansioni collegate alla saga de Il Destino di Atlantide. Sapevate inoltre che Valve ha deciso di non rimuovere le recensioni positive di AC Unity pubblicate in questi giorni dalla community per premiare la scelta di Ubisoft di regalare il gioco per sensibilizzare il pubblico sul tema della raccolta fondi per la ricostruzione della Cattedrale di Notre Dame?