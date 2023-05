Sconti Steam: ultime ore di Heroic Sale con tanti giochi in offerta

Terminano oggi gli Heroic Sale di Steam, gli sconti dedicati ai personaggi più eroici dei videogiochi e ai supereroi, con centinaia di videogiochi in offerta ancora per pochissime ore.

Tra i giochi in sconto troviamo ad esempio Tomb Raider a 3.59 euro, Rise of the Tomb Raider a 5.99 euro e Shadow of the Tomb Raider a 12.52 euro, Deus Ex Mankind Divided a 4.49 euro, Marvel's Avengers a 7.99 euro, Evil Dead The Game a 19.79 euro, Ghostbusters The Video Game Remastered a 5.24 euro e ancora Biomutant a 19.99 euro, Endling Extinction is Forever a 19.79 euro, I Puffi Missione Vilfoglia a 8.79 euro e Styx Master of Shadows a 1,99 euro. Possiamo citare anche Twin Mirror a 6.99 euro, Dream Templar a 15.99 euro, The Last Oricru a 17.99 euro e Brotato a 4,99 euro.

Su Steam trovate ance una selezione dedicata ai giochi su eroi e supereroi in arrivo tra cui UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi, Payday 2, Airhead, Robocop Rogue City, A Last Song, Goblin Stone, Flashback 2 e Il Signore degli Anelli Gollum. Gli sconti sono disponibili ancora per poche ore, il primo maggio è l'ultimo giorno di offerte, dunque affrettatevi se siete interessati a qualche titolo in particolare.