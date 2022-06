Sconti Switch: 1500 giochi in offerta nei Super Saldi di Nintendo eShop

Dopo aver lanciato la linea di ombrelli a tema Super Mario Bros, la casa di Kyoto si prepara ai Super Saldi di Nintendo eShop che stanno per partire sul negozio digitale: ci saranno ben 1500 videogiochi Switch in offerta con sconti fino al 67% sul prezzo di listino abituale.

La nuova, importante iniziativa promozionale organizzata dalla Grande N coinvolgerà quindi una vastissima selezione di videogiochi per Nintendo Switch, garantendo agli utenti l'opportunità di risparmiare sull'acquisto delle esclusive, dei kolossal multipiattaforma e delle opere indie di proprio interesse.

Tra i videogiochi in sconto troveremo New Pokemon Snap, The Legend of Zelda Link's Awakening e Dark Souls Remastered, ma anche la Definitive Edition di Xenoblade Chronicles, Monster Hunter Rise e Luigi's Mansion 3. L'elenco completo dei titoli che rientreranno nei Super Saldi dell'eShop verrà svelato al lancio della nuova promozione, previsto per le ore 15:00 italiane di giovedì 9 giugno. Le offerte termineranno ufficialmente domenica 19 giugno alle ore 23:59.

Fino al 26 giugno, Monster Hunter Rise potrà essere acquistato su Nintendo eShop con uno sconto del 50% per offrire agli appassionati l'opportunità di immergersi nelle atmosfere del capolavoro action GDR di Capcom prima del lancio dell'espansione Monster Hunter Rise Sunbreak, previsto per il 30 giugno in esclusiva su Nintendo Switch.