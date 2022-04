Sconti Switch: mille giochi in offerta nei Saldi della Primavera Action su Nintendo eShop

Sulle pagine del negozio digitale di Switch stanno per iniziare i Saldi di Primavera sui videogiochi appartenenti al genere action (ma non solo): andiamo allora alla scoperta dei titoli più interessanti che saranno presto in offerta su Nintendo eShop.

Nel corso della prossima, importante iniziativa promozionale organizzata dalla casa di Kyoto, oltre mille videogiochi per Nintendo Switch saranno offerti a prezzi scontati fino al 63%. L'elenco completo dei titoli in saldo verrà svelato da Nintendo solo alla partenza dei saldi primaverili, ma già da ora la Grande N preannuncia la presenza di capolavori del calibro di Super Mario Odyssey, TES V Skyrim e la versione rimasterizzata di Zelda Skyward Sword.

Eccovi tutti i titoli annunciati da Nintendo per i Saldi di Primavera sui giochi Action per Switch:

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD - sconto del 33%

Super Mario Odyssey - sconto del 33%

The Elder Scrolls V: Skyrim - sconto del 50%

Mario + Rabbids Kingdom Battle - sconto del 63%

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition- sconto del 50%

Bayonetta 2 + Bayonetta Bundle - sconto del 33%

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster - sconto del 50%

BioShock: The Collection - sconto del 60%

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - The Prince's Edition - sconto del 50%

Fire Emblem: Three Houses - sconto del 33%

I Saldi Primavera Action su 1000 videogiochi per Switch partiranno ufficialmente alle ore 15:00 italiane di giovedì 28 aprile e si concluderanno poco prima della mezzanotte tra domenica 8 e lunedì 9 maggio.