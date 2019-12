Sconti e taglio di prezzo per PS4, il regalo di Natale di GameStop Italia

Si avvicinano le festività di fine anno e quale momento migliore che regalare (o regalarsi) una nuova console? GameStop Italia propone PlayStation 4 Slim 500 GB ad un prezzo incredibile, da oggi e fino al 24 dicembre compreso.

La nota catena propone PS4 500 GB a 199.98 euro oppure 49.98 euro portando indietro il proprio usato valido per la promozione, tutti i dettagli nei punti vendita.



PS4 500GB - dal 9 al 24 dicembre

Acquista PS4 Slim 500GB (Varie configurazioni disponibili) a solo 199.98€ e Risparmia portando il tuo usato. Normale prezzo al pubblico: 299.98€. Promozione valida dal 9 al 24 Dicembre 2019, salvo esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre in corso e riservate ai possessori di GameStop+.Si tratta di una buona occasione per entrare nel mondo di PlayStation 4 al prezzo più basso possibile, se invece volete passare a PlayStation 4 PRO da GameStop trovate PS4 PRO a 269.98 euro , attualmentein Italia per la console Mid-Gen di Sony.Acquistando PlayStation 4 PRO inoltre otterrete nel 2020 una supervalutazione pari ad(portando la console con due giochi) sull'acquisto di PlayStation 5 , in uscita a Natale 2020. Entrambe le offerte citate sono valide fino al 24 dicembre... approfittatene!