Sconti sui titoli giapponesi sul PlayStation Store e giochi a meno di 5€ e 15€

Per oggi primo maggio Sony Interactive Entertainment ha riservato un bel po' di sorprese a tutti i suoi utenti, lanciando contemporaneamente ben quattro promozioni sul PlayStation Store!

La prima è denominata A tutto Giappone e, com'è facile intuire, è dedicata alle produzioni provenienti dal paese del Sol Levante. Tra i giochi in offerta spiccano senza dubbio il remake di Resident Evil 2, offerto a 39,99 euro in versione standard e a 49,99 euro in edizione Deluxe, e Kingdom Hearts 3, scontato a 46,89 euro. Davvero degno di nota lo sconto applicato a Monster Hunter World, che può essere acquistato a soli 19,99 euro. Spazio anche per SoulCalibur 6 (29,99 euro), Persona 5 (19,99 euro), Jump Force (44,99 euro), Tekken 7 (17,99 euro) e NieR Automata: Game of the YoRHa Edition (29,99 euro). La promozione A tutto Giappone termina alle ore 00:59 del 16 maggio.

Come anticipato, le opportunità non terminano qui. Sul PlayStation Store sono tornate anche le promozioni Giochi a meno di 5 € e Giochi a meno di 15 €. Nella prima figurano titoli come Battlefield 4 (3,99 euro), Dishonored: La Morte dell'Esterno (4,99 euro), The Evil Within (4,99 euro) e Wolfenstein: The Old Blood (4,99 euro). Nell'altra, invece, trovano spazio Ghost Recon Wildlands (14,99 euro), Dishonored 2 (14,99 euro), Prey Digital Deluxe Edition (14,99 euro), Dragon Age Inquisition (7,99 euro), Wolfenstein The New Order (9,99 euro) e Divinity Original Sin Enhanced Edition (12,99 euro). Anche queste due promozioni scadranno alle ore 00:59 del 16 maggio.

Quelli segnalati fino ad ora sono solamente alcuni degli sconti attivi. Per la lista completa, vi consigliamo di consultare il PlayStation Blog. Segnaliamo, infine, l'offerta della settimana: si tratta di Hitman 2, proposto a soli 24,99 euro. In questo caso, il periodo di validità termina alle 00:59 del 9 maggio.