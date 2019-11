Sconti Ubisoft per il Black Friday con Ghost Recon Breakpoint e The Division 2 in offerta

Anche Ubisoft lancia gli sconti del Black Friday sul suo store, con tagli di prezzo fino al 90% sui giochi più popolari della casa francese, non mancano inoltre offerte sui DLC e su gadget collezionabili come statuine e busti.

Tra i tanti giochi a sconto citiamo Ghost Recon Breakpoint a 29.99 euro e The Division 2 a 21 euro ma la lista continua con Anno 1800 a 35.99 euro, Tom Clancy's The Division a 14.99 euro, Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition a 46 euro, The Crew 2 Gold Edition a 22.50 euro, Rainbow Six Siege Standard Edition a 8 euro e ancora Watch Dogs 2 Gold Edition a 30 euro, Far Cry New Dawn a 18 euro, Far Cry 5 a 15 euro, Assassin's Creed Syndicate a 21 euro e Far Cry Primal a dieci euro.

Le promozioni sono già attive su Ubisoft Store, la compagnia non ha annunciato il termine finale per le sue offerte, in ogni caso gli sconti andranno sicuramente avanti almeno per tutto il periodo del Black Friday, fino al weekend del 30 novembre e 1 dicembre. Non è escluso che altri titoli possano essere aggiunti alla lista dei titoli in promozione, in basso trovate il link per accedere alla pagina delle offerte Ubisoft.