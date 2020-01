Sconti Ubisoft per il Capodanno Cinese: giochi in offerta fino al 31 gennaio

Sono iniziate le offerte per il Capodanno Cinese sullo store di Ubisoft. La compagnia francese propone sconti sui migliori giochi del catalogo con offerte giornaliere su titoli selezionati, di seguito tutti i dettagli.

La promo di oggi è dedicata a Tom Clancy's The Division 2: la Gold Edition costa 15 euro mentre la Standard Edition ha un prezzo di 9 euro, la Ultimate Edition costa 18 euro mentre il Pass Anno 1 ha un prezzo scontato di 10 euro anzichè 39,99 euro.

Sconti anche su Rainbow Six Siege Deluxe Edition (9.90 euro), Tom Clancy's The Division (14.99 euro), Anno 1800 (32.90 euro), Beyond Good & Evil (1.70 euro) e ancora offerte su DLC, Season Pass, Year Pass, gadget e altri prodotti, trovate la lista completa dei prodotti in sconto sullo store Ubisoft, accessibile tramite il link pubblicato in calce alla notizia.

Le offerte sono valide da oggi e andranno avanti fino al 31 gennaio, lo scorso anno in occasione del Capodanno Lunare Ubisoft ha regalato Assassin's Creed Chronicles gratis, al momento non sembrano esserci giochi gratuiti sullo store ma non è escluso che una promozione simile possa arrivare nei prossimi giorni.