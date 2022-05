Sconti Ubisoft Store: al via la Promozione Leggendaria, c'è anche un buono di 10 euro

Se siete alla ricerca di offerte per risparmiare sull'acquisto di videogiochi tripla A come Assassin's Creed Valhalla o Far Cry 6, allora sarete felici di sapere che su Ubisoft Store è ufficialmente iniziata la Promozione Leggendaria con sconti fino al 75% su una vasta selezione di titoli dell'azienda francese.

Oltre ai già citati AC Valhalla e Far Cry 6, la nuova tornata di saldi lanciata dal publisher e sviluppatore transalpino coinvolge anche Rainbow Six Siege, Watch Dogs Legion, The Division 2, Riders Republic, Anno 1800, The Crew 2 e tanti altri videogiochi, DLC e pacchetti aggiuntivi delle edizioni speciali.

Per tutta la durata della Promozione Leggendaria, basterà aggiungere il codice "LEGEND22" all'ordine finale per poter sbloccare un buono sconto di 10 euro da aggiungersi agli sconti applicati sui singoli titoli interessati. Il codice per sbloccare il coupon di 10 euro può essere utilizzato per acquisti superiori a 15 euro sia su Ubisoft Store che direttamente dal Launcher di Ubisoft Connect su PC.

Le offerte della Promozione Leggendaria di Ubisoft sono già attive e termineranno alle ore 16:00 di martedì 31 maggio. Anche il codice sconto di 10 euro da applicare "alla cassa" per l'acquisto di videogiochi, espansioni e pacchetti aggiuntivi dal prezzo superiore a 15 euro è già disponibile e lo sarà fino alle ore 16:00 del 31 maggio. In calce alla notizia trovate il link al portale di Ubisoft Store con l'elenco completo dei giochi e dei DLC che rientrano nella Promozione Leggendaria.