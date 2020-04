Sconti Unieuro di aprile: in offerta tanti bundle Xbox One S, All-Digital e Xbox One X

Nel corso della prima metà del mese di aprile, da Unieuro sono disponibili tantissime offerte a tema videoludico. La nuova promozione della nota catena commerciale propone degli interessanti sconti che coinvolgono tutte le console Microsoft della famiglia Xbox One, ivi compresi i bundle con giochi e accessori.

L'iniziativa promozionale di Unieuro è già attiva, con offerte che permettono a coloro che desiderano acquistare una console della casa di Redmond di risparmiare diverse decine di euro sul prezzo di listino abituale.

Tra gli sconti più interessanti, è davvero impossibile non citare il bundle Xbox One X da 274,99 euro che comprende una console da 1TB e un codice per riscattare Gears 5, oltre ad un voucher per avere un mese di accesso gratuito ai servizi di Xbox Live Gold e Xbox Game Pass.

Sempre da Unieuro sono disponibili i bundle di Xbox One S da 1TB con Star Wars Jedi Fallen Order (299,99 euro), il bundle Xbox One S in edizione speciale a tema Fortnite Battaglia Reale con hard disk da 1TB (anche qui a 299,99 euro), la console Xbox One S All-Digital da 1000GB (179,00 euro) e Xbox One S con hard disk da 1TB e un secondo controller in colorazione bianca (249,00 euro). Se siete interessati a queste offerte, vi invitiamo a consultare il sito web di Unieuro per avere un quadro più chiaro della situazione tra disponibilità dei singoli prodotti in promozione e tempistiche di spedizione.