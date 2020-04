Sconti Unieuro: anche Days Gone e Death Stranding tra le offerte del primo aprile

Nuova ondata di offerte online sul sito di Unieuro, che tra smartphone, monitor, televisori, elettrodomestici e prodotti per la cura della persona propore anche alcuni videogiochi in sconto a prezzo speciale solamente per oggi, mercoledì primo aprile.

In particolare vi segnaliamo Pokemon Spada per Nintendo Switch a 49.99 euro e due giochi PlayStation 4 a 59.99 euro l'uno: Death Stranding e Days Gone. Il controller wireless asymmetric di Nacon ha un costo di 49.99 euro, in promozione anche PC Gaming e accessori come mouse, tastiere e cuffie.

Tutti gli sconti elencati (e che trovate, in versione completa, nel link qui sotto in calce alla notizia) sono validi solamente fino alla mezzanotte di oggi, dunque se siete interessati ad un prodotto in particolare approfittatene prima che sia troppo tardi.

Vi ricordiamo che i negozi Unieuro sono chiusi a causa dell'emergenza Coronavirus dunque non è possibile optare per il ritiro nei punti vendita in ogni caso l'eCommerce continua a funzionare regolarmente con tempi di spedizione che potrebbero però essere più lenti a causa di difficoltà logistiche e di trasporto su strada in questo periodo così delicato per il nostro paese.