Sconti Unieuro: offerte di Natale su videogiochi e console, fino al 24 dicembre

Unieuro lancia lo Speciale Games, un volantino interamente dedicato a videogiochi, console, PC Gaming e accessori, valido da oggi e fino al 24 dicembre come parte delle offerte di Natale online e nei punti vendita aderenti.

Tra gli oltre cento prodotti in promozione troviamo una selezione di giochi Nintendo a 44.99 euro l'uno (tra questi, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Luigi's Mansion 3 e Pokemon Spada e Scudo), FIFA 21 a partire da 49.99 euro, NBA 2K21 a 39.99 euro, Watch Dogs Legion a 44.99 euro e ancora Need for Speed Hot Pursuit Remastered a 19.99 euro e Star Wars Squadrons a 29.99 euro, senza dimenticare Crash Bandicoot 4 It's About Time a 49,99 euro.

Questa è solamente una piccolissima parte delle offerte Unieuro videogiochi di Natale 2020, tra gli altri articoli in sconto segnaliamo anche console come Xbox One S e Nintendo Switch e Switch Lite, oltre a PC Gaming desktop e notebook, monitor, router gaming e controller per tutte le principali console e PC.

Tutte le offerte indicate sono valide fino al 24 dicembre online e nei negozi aderenti, vi consigliamo di recarvi nel punto vendita a voi più vicino per assicurarvi della presenza di queste e/o altre promozioni a livello locale non segnalate sul sito di Unieuro.