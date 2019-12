Sconti Unieuro: offerte online su una selezione di giochi PS4

Le offerte non finiscono mai da Unieuro: dopo aver archiviato il Black Friday e il Cyber Monday, la nota catena propone ora una serie di Offerte Online esclusive, disponibili esclusivamente sul sito fino al 5 dicembre compreso.

Tra i prodotti in offerta segnaliamo PlayStation 4 1TB con tre giochi (Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted 4 Fine di Un Ladro e Gran Turismo Sport) a 249 euro oltre a Xbox One S All Digital Edition con tre giochi (Forza Horizon 3, Minecraft Xbox Edition e Sea of Thieves) a 129 euro.

Si continua con una carrellata di giochi per PlayStation 4 a prezzo scontato, tra i tanti citiamo Need for Speed Heat a 49.99 euro, Gran Turismo Sport e God of War (PlayStation Hits) a 14.99 euro, Days Gone a 34.99 euro e altri titoli allo stesso prezzo tra cui Red Dead Redemption 2, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e Just Dance 2020.

E ancora, Detroit Become Human a 14.99 euro, GTA V Premium Edition 19.99 euro e Battlefield V a 24,99 euro. La lista completa è disponibile sul sito di Unieuro, tutte le offerte indicate sono valide fino al 5 dicembre esclusivamente online e non reperibili nei negozi fisici Unieuro sparsi per l'Italia.