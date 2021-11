Sconti Unieuro solo online: migliori offerte del nuovo volantino di novembre

Terminate le offerte degli Halloween Days, Unieuro lancia gli sconti online fino al 7 novembre con tagli di prezzo su un vasta selezione di prodotti tra cui videogiochi, console e accessori. Ecco le promozioni da tenere d'occhio, valide lo ribadiamo solamente sul sito e non nei negozi.

Lato gaming vi segnaliamo la poltrona Momodesign MD-GC006-KW disponibile in varie colorazioni (nero e bianco o rosso e nero ad esempio) a 129.99 euro, eFootball PES 2021 Season Update a 34.99 euro e il volante Thrustmaster Ferrari 458 Spider con pedaliera a 109.99 euro, senza dimenticare Flight Simulator per Xbox Series X a 59.99 euro invece di 69,99 euro.

Degne di nota anche le promozioni sui giochi PS5 con NBA 2K21 a 30.99 euro, WRC 9 The Official Game a 43.99 euro, RIMS a 47.99 euro, Werewolf The Apocalypse Earthblood a 44.50 euro e Fortnite Ridere Bene Chi Ride Ultimo a 24,07 euro. Sul sito sono disponibili anche altri accessori e giochi per console oltre a prodotti come monitor da gaming e cuffie.

Trovate tutte le offerte solo online sul sito di Unieuro, le promozioni ovviamente si estendono oltre il gaming e includono sconti su elettrodomestici, smartphone, tablet, televisori Full HD e 4K, prodotti per l'igiene e la cura della persona e personal computer.