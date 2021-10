Sconti Unieuro solo online: da Red Dead Redemption 2 a Crash 4, nuove offerte videogiochi

Da Unieuro tornano i saldi solo online, una serie di sconti e offerte valide unicamente sull'eCommerce su una selezione di prodotti tra i quali troviamo anche i videogiochi: ecco le migliori promozioni attualmente in corso e valide fino al 17 ottobre, salvo esaurimento scorte.

Red Dead Redemption 2 costa 31.99 euro con uno sconto del 55% rispetto al reale prezzo di listino, Crash Bandicoot 4 It's About Time è in promozione a 49.99 euro invece di 69.99 euro mentre NBA 2K22 è scontato del 77% in versione Xbox One e costa solamente 15.99 euro, prezzo super per un videogioco uscito da appena un mese.

Sconti anche sui giochi Ubisoft: Immortals Fenyx Rising per PS4 (con aggiornamento gratis alla versione PS5) costa 29.99 euro, stesso prezzo per la versione Nintendo Switch mentre Just Dance 2021 ha un prezzo di 19,99 euro con uno sconto dl 66% sul listino. Pochi titoli in offerta ma a prezzi decisamente interessanti che vi permetteranno di risparmiare una bella sommetta sui vostri acquisti.

Sul sito di Unieuro trovate tutte le offerte online, è disponibile anche il nuovo volantino Sottocosto Unieuro valido anche nei negozi fino al 17 ottobre con sconti su videogiochi, console, accessori, PC gaming, monitor, sedie da gaming e altri prodotti per l'intrattenimento.