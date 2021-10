Sconti Unieuro: tantissimi videogiochi in offerta fino al 24 ottobre

Unieuro lancia il nuovo volantino sottocosto e saldi solo online validi fino al 24 ottobre, sono tanti i prodotti in offerta sul sito e tra questi troviamo un vastissima selezione di videogiochi per tutte le console come PS4, PS5, Xbox One e Nintendo Switch.

Tra le nuove offerte videogiochi Unieuro segnaliamo FIFA 22 per PS4 a 59.99 euro, FIFA 22 per PS5 a 69.99 euro, NBA 2K22 a 69.99 euro, Hades per PlayStation 5 a 27.99 euro, F1 2020 a 19.99 euro, The Crew 2 a 9.99 euro, Assassin's Creed Origins a 14.99 euro e The Sims 4 a 29.99 euro.

E ancora, sedie gaming Panthek a 159.99 euro l'una (vari colori disponibili), Tribes of Midgard per PS4 e PS5 a 29.99 euro, Valiant Hearts The Great War e Child of Light per Nintendo Switch a 14.99 euro l'uno. In promozione anche monitor gaming, cuffie, schede di memoria e altri accessori per l'intrattenimento, le offerte selezionate sono valide solo online ma sul sito di Unieuro trovate anche le nuove promozioni del volantino Sottocosto valide anche in store nei negozi aderenti.

Una buona occasione per fare scorta di nuovi giochi per l'autunno a prezzi ridotti e risparmiare sull'acquisto di videogiochi e accessori, disponibilità limitate fino ad esaurimento scorte.