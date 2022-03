Sconti Unieuro: nuovo volantino con offerte Switch, giochi PS4 e cuffie PS5

E' online il nuovo volantino Risparmio Vero di Unieuro con tante offerte valide fino al 10 aprile, tra i prodotti in promozione troviamo anche videogiochi, console e accessori, ecco i migliori sconti per risparmiare da Unieuro.

Iniziamo segnalando Leggende Pokemon Arceus per Nintendo Switch a 49.99 euro e continuiamo con le cuffie Pulse 3D Wireless per PS4 e PS5 a 89.99 euro disponibile sia in versione bianca che nella più accattivante colorazione nera. Nintendo Switch Modello 2019 costa 339.99 euro mentre Switch Lite costa 259.90 euro, in entrambi i casi con un gioco a scelta Pokemon in bundle, una buona occasione per acquistare la console Nintendo insieme ad un gioco a vostra scelta da una selezione di titoli.

Il volantino Risparmio Vero di Unieuro è valido fino al 10 aprile 2022 online e nei negozi, anche se le offerte potrebbero variare tra i due canali, a seconda delle disponibilità dei singoli rivenditori. Tanti i prodotti in offerta non necessariamente legati al mondo dell'intrattenimento, come piccoli e grandi elettrodomestici, prodotti per la pulizia e l'igiene personale (dai rasoi agli spazzolini elettrici, fino agli epilatori), robot e aspirapolvere per la pulizia della casa, Personal Computer, smartphone, tablet e accessori, fine spazio anche a videogiochi, controller, console e tantissimi altri articoli.