Sconti Videogiochi Amazon: le nuove offerte di venerdì 20 marzo

Tornano le offerte di Amazon per la categoria videogiochi, con tanti titoli in offerta per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Tra questi anche Borderlands 3 a 29.99 euro e Metro Exodus a 19.99 euro e Crash Team Racing Nitro Fueled a 29,99 euro.

Da segnalare anche la Limited Edition di The Division 2 (esclusiva Amazon.it) a 29 euro oltre a The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition (include le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine) a 19.99 euro, senza dimenticare Resident Evil 2 Remake a poco meno di 30 euro. Di seguito la nostra selezione per la giornata di oggi, venerdì 20 marzo.

Offerte Videogiochi

Ricordiamo che durante l'emergenza Coronavirus le spedizioni da Amazon.it, anche le scorte di alcuni beni non di prima necessità potrebbero terminare prima del previsto ed i rifornimenti essere meno rapidi del solito a causa delle difficoltà nel ricevere nuove scorte in tempi brevi.