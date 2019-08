Sconti videogiochi Amazon: in offerta giochi per PS4, Switch ed Xbox One

Tante offerte in ambito videoludico quest'oggi su Amazon. Le proposte della società di Jeff Bezos abbracciano le tre principali console: PlayStation 4, Nintendo Switch ed Xbox One, che gli utenti possono arricchire con diversi giochi ed accessori in offerta, vediamo insieme di cosa si tratta.

La prima offerta di oggi è quella che riguarda il controller per la PlayStation 4, il Doubleshock 4, che nella variante wireless con scocca rossa può essere acquistata a 36,99 Euro presso un rivenditore di terze parti. La spedizione beneficia comunque dei vantaggi previsti dal Prime, con consegna in 3-4 giorni lavorativi.

Tra gli sconti di oggi troviamo anche Call Of Duty WWII per PlayStation 4, che può essere portato a casa a 29,98 Euro, ma è interessante la nuova promozione lanciata da Amazon che propone grandi sconti su tanti videogiochi.

Tra questi, MotoGP 19 per PlayStation 4 è disponibile in offerta a 39 Euro, mentre Kingdom Hearts III passa a 36,99 Euro. In offerta anche la Gold Edition di Just Cause 4 per Xbox One, a 29,99 Euro, mentre dal fronte Nintendo Switch segnaliamo Team Sonic Racing a 24 Euro e Final Fantasy X/XS HD Remastered a 29,99 Euro.

Come sempre, fateci sapere tramite i commenti se avete trovato qualcosa di vostro interesse o meno.