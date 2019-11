Sconti videogiochi e console da Mediaworld, aspettando il Black Friday 2019

Manca ancora qualche settimana al Black Friday 2019 ma nell'attesa non mancano offerte da parte delle grandi catene come Mediaworld, che per un periodo limitato offre interessanti sconti su console e giochi.

Sconti PS4

Da segnalare in questa categoria PS4 Slim 1TB con Call of Duty Modern Warfare a 299 euro oppure PS4 500 GB con Voucher Fortnite a 249 euro. Per quanto riguarda i giochi, Call of Duty Modern Warfare viene venduto a 61.99 euro, The Outer Worlds a 53.99 euro, FIFA 20 a 58.99 euro, Borderlands 3 a 61.99 euro, eFootball PES 2020 a 65.99 euro, NBA 2K20 a 61.99 euro e Code Vein a 59.99 euro

Sconti Nintendo Switch

State cercando una Nintendo Switch? Switch Lite (colore giallo) costa 211.99 euro da MediaWorld mentre il modello standard (versione 2019) ha un prezzo di 322 euro. Ring Fit Adventure costa 76.99 euro, FIFA 20 44.99 euro, Spyro Reignited Trilogy 36.99 euro, NBA 2K20 54.99 euro e The Legend of Zelda Link's Awakening 49,99 euro.

Offerte Xbox

Da segnalare sul fronte console Xbox One S 1TB con due controller a 270.99 euro, per quanto riguarda i giochi troviamo The Outer Worlds a 53.99 euro, FIFA 20 a 58.99 euro, Borderlands 3 a 61.99 euro, Gears 5 a 55.99 euro e eFootball PES 2020 a 65.99 euro.