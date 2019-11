Sconti videogiochi e console: le migliori offerte Black Friday 2019 in un video

Sono tante le offerte videogiochi e console per il Black Friday 2019, valide fino al 2 dicembre. Tutte le principali catene offrono sconti su PlayStation 4, PS4 PRO, Nintendo Switch e Switch Lite, Xbox One e One X, accessori, giochi e abbonamenti, abbiamo fatto un sunto per ricapitolare le più interessanti e le più convenienti.n

Amazon già da tempo sta proponendo offerte PlayStation 4 e PS4 PRO, sia nella versione con 500 GB che il bundle esclusivo con Rachet & Clank, Uncharted 4 e The Last of Us Remastered, disponibile in esclusiva sulla piattaforma di e-commerce di Jeff Bezos. Alcuni bundle simili però sono disponibili anche presso altri rivenditori, tra cui GameStopZing, Unieuro, Mediaworld, Euronics e altri rivenditori italiani.

Tra i tanti sconti troviamo anche quelle su Xbox One S ed Xbox One X, con diversi bundle disponibili a prezzi scontati sempre su Amazon... per non parlare di Xbox One S All Digital a 129 euro, una delle offerte più interessanti del Black Friday 2019. In offerta però figurano anche vari sconti su giochi singoli (anche in formato digitale) ed abbonamenti.

Il tutto in attesa del Black Friday 2019, che prenderà il via ufficialmente alla mezzanotte di domani, venerdì 29 novembre e si protrarrà come detto fino a lunedì 2 dicembre, giorno del Cyber Monday. Come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per non perdervi nemmeno una promozione.