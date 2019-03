Sconti videogiochi e console, le nuove offerte Mediaworld

Da Mediaworld tornano gli X-Days: consegna gratuita su tutti gli articoli ordinati online dal 22 al 30 marzo, ma c'è di più, perchè la nota catena propone anche interessanti sconti per la categoria Videogiochi e Console...

Nuovo Volantino Mediaworld del 22 marzo

Tra le nuove offerte del volantino Mediaworld troviamo Marvel's Spider-Man e God of War per PlayStation 4 a 58.99 euro, PlayStation 4 Slim Triple Pack con hard disk da 1 Terabyte e tre giochi (Ratchet & Clank, The Last of Us Remastered e Uncharted 4 Fine di un Ladro) a 309 euro, FIFA 19 a 29.99 euro, Fallout 76 e Just Cause 4 per Xbox One a 24.99 euro l'uno, Detroit Become Human a 14.99 euro, Shadow of the Tomb Raider a 24.99 euro, solamente per citare alcune delle promozioni attive.

Effettuando l'ordine online sul sito di Mediaworld entro il 30 marzo non pagherete le spese di spedizione come parte della promozione X-Days.

Nota Bene: Questa notizia non rappresenta un contenuto sponsorizzato, dal momento che ci siamo limitati a segnalare delle offerte che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Tutti i nostri contenuti sponsorizzati o dai quali otteniamo una percentuale sulle vendita sono indicati da un apposita grafica che riporta la dicitura "contenuto sponsorizzato".