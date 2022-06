Sconti videogiochi e console: nuove offerte Unieuro per Nintendo Switch, PS4 e PS5

Mentre Moose Around è gratis su PC e in attesa dello Steam Next Fest di giugno 2022, non mancano le offerte su console e videogiochi indirizzate agli amanti del retail.

Presso la nota catena Unieuro, in particolare, sono disponibili molte promozioni interessanti dedicate a Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5. Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli:

Sconti accessori PS5

DualSense colorazione bianca: scontato del 14%, a 59,99 euro;

DualSense colorazione Stalight Blue / Galactic Purple: scontato del 20%, a 59,99 euro;

Sconti giochi PS4 e PS5

Crash Bandicoot 4: It's About Time : scontato del 57%, a 29,99 euro;

: scontato del 57%, a 29,99 euro; God of War : scontato del 52%, a 9,99 euro;

: scontato del 52%, a 9,99 euro; The Last of Us: Parte II : scontato del 51%, a 19,99 euro;

: scontato del 51%, a 19,99 euro; Uncharted: The Lost Legacy : scontato del 52%, a 9,99 euro;

: scontato del 52%, a 9,99 euro; Marvel's Spider-Man : scontato del 50%, a 19,99 euro;

: scontato del 50%, a 19,99 euro; Horizon: Zero Dawn - Complete Edition: scontato del 52%, a 9,99 euro;

- Complete Edition: scontato del 52%, a 9,99 euro; GTA: The Trilogy - The Definitive Edition : scontato del 50%, a 29,99 euro;

: scontato del 50%, a 29,99 euro; Uncharted raccolta: L'Eredità del Ladri : scontato del 41%, a 29,99 euro;

: scontato del 41%, a 29,99 euro; The Last of Us Remastered : scontato del 52%, a 9,99 euro;

: scontato del 52%, a 9,99 euro; Far Cry 6 : scontato del 57%, a 29,99 euro;

: scontato del 57%, a 29,99 euro; Days Gone : scontato del 51%, a 19,99 euro;

: scontato del 51%, a 19,99 euro; Ratchet & Clank : scontato del 52%, a 9,99 euro;

: scontato del 52%, a 9,99 euro; Cyberpunk 2077 : scontato del 25%, a 29,99 euro;

: scontato del 25%, a 29,99 euro; COD Black Ops - Cold War : scontato del 46%, a 39,99 euro;

: scontato del 46%, a 39,99 euro; Ratchet & Clank: Rift Apart : scontato del 38%, a 49,99 euro;

: scontato del 38%, a 49,99 euro; MediEvil : scontato del 37%, a 19,99 euro;

: scontato del 37%, a 19,99 euro; COD Vanguard: scontato del 37%, a 49,99 euro;

Sconti Nintendo Switch

Nintendo Switch OLED: scontato del 4%, a 389,90 euro;

Nintendo Switch Lite: scontato del 9%, a 199,99 euro;

Sconti giochi Nintendo Switch

Bundle Leggende Pokémon Arceus + Animal Crossing: New Horizons: scontato del 24%, a 89,99 euro;

Le promozioni segnalate resteranno ovviamente attive solamente per un periodo di tempo limitato.