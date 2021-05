Sconti videogiochi su eBay, c'è anche Resident Evil Village per PS5

Al via su eBay una nuova promozione dedicata all'elettronica di consumo, con migliaia di prodotti in offerta, tra questi non potevano mancare ovviamente i videogiochi. Di seguito vi proponiamo una selezione di titoli in vendita a prezzi scontatissimi fino al 24 maggio.

Assolutamente da segnalare Resident Evil Village per PS5 a 54.90 euro, offerta incredibile per uno dei giochi più caldi del momento, uscito da pochissimi giorni e in testa a tutte le classifiche di vendita. Si continua con FIFA 21 a 31.90 euro e MotoGP 21 a 51.90 euro, solamente per citare alcune delle offerte in corso.

Videogiochi Offerte

Molto interessanti anche il taglio di prezzo su Final Fantasy VII Remake venduto a 31.99 euro, sconti anche su Outriders, Mass Effect Legendary Edition, NieR Replicant, The Last of Us Parte 2 e eFootball PES 2021. Le offerte della Tech Week eBay andranno avanti fino al 24 maggio compreso, ulteriori sconti arriveranno nei prossimi giorni e noi non mancheremo di segnalarvi le promozioni più interessanti per risparmiare sull'acquisto di giochi e console.



Nota Bene - Tutti i prezzi sono corretti al momento della stesura, i prezzi possono subire variazioni indipendenti dalla nostra volontà.