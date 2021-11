Sconti sui videogiochi: le più grandi novità della stagione già in offerta da GameStop

In occasione del Black Friday, la giornata di sconti più pazza dell'anno, GameStop non ha affatto lesinato sulle offerte, e ha lanciato delle promozioni anche sui videogiochi appena arrivati sul mercato.

Da GameStop potete già trovare le più grandi novità della stagione autunnale e del periodo festivo a prezzo scontato. FIFA 22, ad esempio, può essere acquistato a 59,98 euro su PS5 e Xbox Series X|S, 49,98 euro su PS4, Xbox One e PC, e a 29,99 euro su Nintendo Switch. Marvel's Guardians of the Galaxy, invece, è disponibile a soli 27,98 euro su PC e a 37,98 euro su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. La Deluxe Edition è invece in vendita a 56,98 euro su tutte le piattaforme.

Non è ancora finita: il più grande mattatore della stagione natalizia su Xbox one e Series X|S, Forza Horizon 5, è in offerta a 59,98 euro (anziché 70,98 euro). NBA 2K22 è proposto a 39,98 euro nelle versioni per PS4 e Xbox One e a 49,98 euro su PS5 e Xbox Series X|S. Il codice digitale di Psychonauts 2 (uno dei candidati al GOTY 2021) per Xbox One, Series X|S e PC è offerto a 29,99 euro. Per i possessori di Nintendo Switch ci sono i nuovissimi Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente a 49,98 euro cadauno, invece di 60,98 euro.

Infine, segnaliamo che in negozio potete acquistare Battlefield 2042 a 39,98 euro portando un gioco valido per la promozione. Recatevi nei punti vendita o sul sito ufficiale di GameStop per maggiori dettagli sulle offerte del Black Friday.