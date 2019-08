Sconti Videogiochi: Rainbow 6 Siege, Resident Evil 2 e WWE 2K19 in offerta su Amazon

Continuano le offerte di Amazon videogiochi e console, con una serie di sconti su una selezione di titoli per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Di seguito le promozioni valide per la giornata di oggi, lunedì 26 agosto.

Tra i videogiochi in offerta troviamo Rainbow Six Siege a 14.99 euro, Battlefield 1 Revolution a 19.99 euro, Resident Evil 2 a 36.99 euro, WWE 2K19 a 19.99 euro, Mario + Rabbids Kingdom Battle a 29.99 euro, Dragon Ball Xenoverse 2 a 24.99 euro e Minecraft per Nintendo Switch a 26.99 euro.

Sconti Amazon

