Sconti Videogiochi: Red Dead Redemption 2, NieR Automata e Spyro in offerta

Anche oggi Amazon propone una serie di offerte a tema videogiochi, con alcuni titoli proposti in offerta per la prima volta e altri già scontati ma ora nuovamente protagonisti delle promozioni di Amazon. Vediamo insieme i migliori sconti di mercoledì 15 maggio.

Tra i videogiochi in offerta segnaliamo NieR Automata, Assassin's Creed Odyssey, Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2 con custodia Steelbook in omaggio, Far Cry 5, Star Wars Battlefront 2, Detroit Become Human, Spyro Reignited Trilogy e Horizon Zero Dawn Complete Edition:

