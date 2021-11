Sconti Ubisoft da Gamelife: giochi a partire da 19 euro anche per PS5 e Xbox Series X

Il ricco Volantino Spendimeno di novembre di Gamelife include anche una promozione tutta dedicata ai videogiochi pubblicati da Ubisoft per PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Si tratta di un'occasione ghiotta anche per i possessori delle console di nuova generazione! I giocatori in cerca di Assassin's Creed Valhalla, ad esempio, possono acquistarlo nuovo a soli 35 euro su PS5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S. Immortals Fenix Rising è proposto a 29 euro su PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, mentre Watch Dogs Legion a 26 euro su PS5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S. Ancora più economici Just Dance 2021 a 21 euro su PS5, PlayStation 4 e Nintendo Switch, e Rainbow Six Siege Deluxe Edition a 19 euro per PS5, Xbox One e Xbox Series X.

Potete consultare la selezione completa dei giochi Ubisoft in offerta dirigendovi sul sito ufficiale di Gamelife. Ricordiamo che il volantino Spendimeno offre anche una selezione di sconti sui videogiochi di Super Mario e il bundle di Nintendo Switch con Animal Crossing New Horizons a prezzo vantaggioso.