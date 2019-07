Sconti volantino Unieuro: due giochi Playstation Hits PS4 a 29.99 euro!

Continuano le offerte del volantino Unieuro, valide fino al 4 agosto. Nello specifico vi segnaliamo una promozione dedicata ai giochi PS4 e in particolare ai titoli della collana PlayStation Hits che raccoglie i migliori videogiochi per la console Sony.

Da Unieuro è possibile acquistare due giochi PlayStation Hits a scelta al prezzo complessivo di 29.99 euro anzichè 20.99 euro l'uno, con un risparmio di poco superiore ai dieci euro. La lista dei giochi aderenti alla promozione include i seguenti titoli:

Bloodborne

Until Dawn

Killzone Shadow Fall

LittleBigPlanet 3

God of War III Remastered

Uncharted 4 Fine di un Ladro

Uncharted The Nathan Drake Collection

The Last of Us Remastered

inFAMOUS Second Son

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Ratchet & Clank

Nioh

Driveclub

Si tratta di una ottima offerta per espandere la propria ludoteca PlayStation 4 ad un prezzo piccolo piccolo, con due giochi a 29.99 euro. L'elenco include titoli AAA Sony di grande successo come God of War III Remastered, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Uncharted The Nathan Drake Collection, Until Dawn e Bloodborne.

Da segnalare in particolare la presenza di Horizon Zero Dawn Complete Edition, versione "Deluxe" del gioco di Guerrilla che include anche l'espansione The Frozen Wilds, per vivere l'esperienza completa dell'avventura di Aloy.

L'offerta Unieuro è valida fino al 4 agosto online e in tutti i negozi della catena. Nota Bene: questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, poiché non fa altro che riportare delle informazioni che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. I contenuti sponsorizzati di Everyeye.it sono indicati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".