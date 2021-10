Sconti del weekend sul PlayStation Store: BioShock, L.A. Noire e MK11 in offerta

Tornano gli sconti del fine settimana sui migliori giochi PS4 e PS5, una selezione di titoli in offerta solamente per 48 ore, dunque affrettatevi se siete interessati prima che tornino in vendita a prezzo pieno.

Tra le offerte del weekend sul PlayStation Store troviamo Ancestors The Humankind Odyssey a 15.99 euro, WRC 10per PS4 a 34.99 euro (versione PS5 in promozione a 41.99 euro), WRC 10 Digital Deluxe Edition a 55.99 euro, Aliens Fireteam Elite Deluxe Edition a 55.99 euro, Mortal Kombat 11 Ultimate Edition per PS4 e PS5 a 29.99 euro e Civilization VI a 8,99 euro.

Injustice 2 Legendary Edition costa 19.24 euro, LEGO DC Supercriminali Deluxe Edition è in offerta a 17.99 euro mentre a 19.79 euro troviamo Batman Arkham Collection, la raccolta che include Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City e Batman Arkham Knight, da segnalare anche L.A. Noire Remastered a 19.99 euro, infine BioShock The Collection costa 9.99 euro, prezzo davvero conveniente per una raccolta che include BioShock, BioShock 2 (senza multiplayer) e BioShock Infinite con i relativi DLC (tra cui l'espansione Burial at Sea Parte 1&2).

Ricordatevi di dare una occhiata anche ai giochi in offerta a meno di 10 euro e se avete un budget estremamente ridotto ci sono anche giochi per PS4 e PS5 in sconto a meno di 4 euro.