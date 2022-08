Sconti del weekend su PlayStation Store: i migliori giochi PS4 e PS5 in offerta

Nuova ondata di offerte su PlayStation Store, il negozio digitale di Sony ha appena lanciato gli sconti del weekend su decine di giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5 in vendita a prezzo ridotto solamente fino al 22 agosto. Ma quali sono le offerte più interessanti? Scopriamole!

Iniziamo citando It Takes Two a 19.99 euro invece di 39.99 euro, sconto pari al 50% per il vincitore del Game of the Year 2021. In offerta anche Ghostwire Tokyo a 34.99 euro, l'esclusiva console PlayStation di Bethesda e Tango Gameworks è passata sotto silenzio e non ha riscosso il successo sperato, questa potrebbe essere l'occasione giusta per andare a caccia di fantasmi tra le strade di Tokyo. La Deluxe Edition di Ghostwire Tokyo costa invece 44.99 euro e oltre al gioco include il Pacchetto Stile Streetwear ed il completo Shinobi con armi Kunai.

Da segnalare anche GRiD Legends a 34.99 euro, ottimo prezzo per DOOM Slayer Collection in offerta a 7.49 euro, questo pacchetto include DOOM, DOOM 2 Hell on Earth, DOOM 3 e il reboot di DOOM del 2016, ottima occasione per lanciarsi alla (ri)scoperta della storica saga sparatutto di id Software, con una raccolta completa dove si segnala solamente la mancanza di DOOM 64, comunque venduto a meno di tre euro in offerta.