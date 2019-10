Al via gli Sconti del Weekend sul PlayStation Store con offerte sui migliori giochi PS4

I Saldi di Halloween sono ancora in corso sul PlayStation Store ma Sony non perde l'occasione per lanciare anche i nuovi Sconti del Weekend, una selezione di offerte sui migliori giochi per PS4, in vendita a prezzo ridotto da oggi e fino al 29 ottobre.

Tra i giochi a sconto troviamo Dragon Ball FighterZ (17.99 euro), Kingdom Hearts All In One (65.99 euro), Kingdom Hearts 3 (41.99 euro), Battlefield V (24.99 euro) e SoulCalibur VI (24.99 euro) solamente per citarne alcuni.

Sconti PlayStation Store

F1 2019 Legends Edition

Battlefield V

Kingdom Hearts 3

SoulCalibur VI

Dragon Ball FighterZ

One Piece World Seeker

God Eater 3

Sword Art Online Fatal Bullet

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4

Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory

My Hero One's Justice

Una selezione in larga parte dedicata ai giochi basati su serie anime e manga come My Hero Academia, Dragon Ball, Sword Aet Online, Naruto e Digimon, non mancano in ogni caso sconti su grandi titoli AAA occidentali come Battlefield V e SoulCalibur 6.

Per tutti i giochi in offerta con relativi prezzi (ed eventuali sconti extra per gli abbonati PlayStation Plus) vi rimandiamo alle pagine del PlayStation Store ricordandovi che le promozioni indicate sono valide fino al 29 ottobre 2019.